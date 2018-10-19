Новое правительство Армении готово отдать Азербайджану оккупированные территории, заявил председатель Демократической партии Армении (ДПА) Арам Саркисян, комментируя заявление уходящего посла США в Армении Ричарда Миллса.

Саркисян считает, что так можно трактовать заявление завершающего свою миссию посла о необходимости возврата оккупированных территорий для урегулирования карабахского конфликта.

Председатель ДПА обратил внимание на тот факт, что Миллс — не просто покидающий пост посол, а представитель одной из стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ. И его высказывание может оказаться консолидированной позицией всех стран-сопредседателей.

Minval.az