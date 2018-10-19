Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в пятницу с рабочим визитом в Измир (Турцию), сообщает сайт главы государства.

И.Алиев примет участие в церемонии запуска НПЗ «STAR» в Измире, построенного SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR/ГНКАР).

В церемонии также примет участие президент Турции.

В строительство НПЗ Star инвестировано шесть миллиардов долларов, что является крупнейшим вложением в частный сектор Турции.

НПЗ Star — один из крупнейших проектов в нефтяной сфере за последние годы в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

До церемонии ввода в строй НПЗ состоится встреча президентов Турции и Азербайджана.

Производственные мощности НПЗ составят 10 миллионов тонн в год. Завод будет производить продукцию, которую сегодня импортирует Турция.

НПЗ Star будет ежегодно производить пять миллионов тонн дизтоплива, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 1,6 миллиона тонн лигроина, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 300 тысяч тонн СПГ, 160 тысяч тонн серы.

Дизельное, авиационное топливо и СПГ будут поставляться на местный рынок. Вклад НПЗ в сокращение дефицита текущего счета Турции составит 1,6 миллиарда долларов.

Minval.az