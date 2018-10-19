В Сети высмеяли новый туристический бренд (лого) и слоган Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Новый бренд для Азербайджана разработало международное брендинговое агентство «Landor» и был представлен вчера. Однако многим пользователям не понравились ни логотип, ни слоган.

Новый туристический логотип означает букву «А» (Азербайджан) и по форме передает значение бренда. Лого будет постоянно обновляться, и приводиться в соответствие с представленной платформой.

«Слоган бренда «Take another look» (Взгляни по новому) подразумевает повторный и внимательный взгляд на логотип для получения более детального понимания сути изображения и основного девиза.

Международная презентация бренда будет проведена в ноябре в Лондоне на международной выставке London WTM», — заявили в агентстве.

Minval.az