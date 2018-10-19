Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» готово расстаться с нападающим Неймаром летом следующего года, если получит за форварда 220 миллионов евро, сообщает Cadena SER.

Как отмечает издание, соответствующее соглашение достигнуто между футболистом и президентом клуба Нассером аль-Хелаифи. Кроме того, стороны договорились, что Неймар сможет покинуть клуб в 2020 году меньше, чем за 200 миллионов евро.

В материале говорится, что бразилец заинтересован в том, чтобы покинуть ПСЖ, и, выбирая между «Реалом» и «Барселоной», отдаст предпочтение каталонскому клубу, за который ранее выступал.

Представители бразильского нападающего летом прошлого года воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму — 222 миллиона евро, после чего футболист перешел в ПСЖ в статусе свободного агента. В составе ПСЖ Неймар забил 39 голов в 41 матче.

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