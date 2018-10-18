Вторая осенняя презентация Apple состоится 30 октября в Бруклинской музыкальной академии. Компания разослала журналистам пригласительные открытки.

На этот раз компания выслала несколько изображений с разными оформлениями своего логотипа. Список устройств, которые презентует компания, разглашён не был.

Как пишет «Лайф», скорее всего, она покажет iPad Pro с тонкими рамками, Face ID, USB-C, без кнопки домой и разъёма для наушников. Есть вероятность, что Apple презентует обновлённые AirPods с чипом W3 и кейсом с поддержкой беспроводной зарядки, а также Mac Mini и MacBook Air с экраном Retina.

Minval.az