Верховная рада ужесточила ответственности за незаконное пересечение государственной границы для россиян, передает РИА «Новости».

Для нарушителей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а за повторное нарушение или при участии группы лиц — от трех до пяти лет.

Как говорится в пояснительной записке, уголовную ответственность будут нести только лица, имеющие гражданство «страны-агрессора», или другие лица в интересах «государства-агрессора», которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Решение поддержали 243 депутатов при необходимом минимуме в 226.

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