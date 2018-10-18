В южно-западном китайском городе Чэнду планируют запустить космический спутник, который заменит Луну и будет использоваться вместо уличного освещения, сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, запуск искусственной «луны» запланирован на 2020 год. Спутник «дополнит» лунное освещение в ночное время, при этом его яркость будет в восемь раз выше, чем у настоящей Луны. Он сможет освещать площадь диаметром в 10–80 км, что позволит ему прийти на замену уличным фонарям.

Глава Института исследований микроэлектроники Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Ву Чунфэн заявил, что испытания начались много лет назад. По его словам, технология достаточно продвинулась для того, чтобы совершить запуск к 2020 году.

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