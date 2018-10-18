16 октября 2018 года в отеле «Four Seasons» состоялась церемония награждения международной платежной системы MasterCard. «Bank Silk Way» был удостоен специального диплома «За самую большую эмиссию продуктов «Mastercard World Black Edition» по итогам 2018 года». Хотелось бы отметить, что нашему банку удалось достичь этих высоких показателей за очень короткое время.

Мы выражаем благодарность каждому нашему клиенту за данную награду!

Напомним, что 18 мая 2015 года «Bank Silk Way» вместе с авиакомпанией «AZAL» и международной платежной системой MasterCard запустили премиальную кобрендовую карту Mastercard Black Edition Miles. Данная карта является 7-ой по счету Miles картой банка. Карту Mastercard Black Edition Miles отличают лаконичный дизайн, повышенное начисление миль, инновационные решения и комплекс особых привилегий, доступных в любом городе мира. Эта карта идеально подходит для тех, кто ценит высочайший уровень комфорта и много путешествует. Выпуск карт осуществляется сроком на 2 и 3 года. В зависимости от предпочтений клиента она может быть эмитирована в манатах, долларах США или евро.

Вы можете заказать карту «MasterCard World Black Edition» онлайн по данной ссылке: bit.ly/2PIN8ND

Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка, зайдите на сайт www.banksilkway.az, позвоните в центр обслуживания клиентов на номер (012) 931 или зайдите на официальную страницу банка в “Facebook” www.fb.com/swbankmiles

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