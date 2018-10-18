Микробиологи и химики из Института Скриппса создали особую вакцину от курения. В результате исследований вакцины на мышах учёными было установлено, что введение особого состава, контролирующего синтез отдельных белков, способствует полному выведению никотина из организма, избавляя человека от любых побочных эффектов, сообщаетScience Advances.

Обнаруженный и модифицированный учёными фермент NicA2 оказался способен полностью разлагать никотин, попадающий в тело человека или животного, и выводить его задолго до наступления абстинентного синдрома. Для наиболее эффективного воздействия на организм исследователи создали и модифицированный фермент NicA2-J1, который, в отличие от первого прототипа вакцины для курильщиков, должен был полностью уничтожить никотиновую зависимость. По завершении лабораторных исследований на грызунах выяснилось, что мыши, получавшие в течение длительного времени воду с подмешанным никотином, были полностью вылечены модифицированным ферментом от никотиновой зависимости.

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