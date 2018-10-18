Американские спецслужбы обнаружили ряд косвенных улик, указывающих на то, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, США удалось перехватить сообщения, из которых следует, что саудовские официальные лица обсуждали план задержания журналиста. Авторы статьи обращают внимание, что в списке подозреваемых присутствуют люди из охраны принца.

Разведка США пока не выяснила, отдал ли Мохаммед бин Салман прямой приказ об убийстве Хашогги или намеревался похитить его и доставить на родину. «Так как принц полностью контролирует все службы безопасности, очень маловероятно, что операция могла быть проведена без его ведома», — заключили авторы издания. Выводы расследования вскоре будут представлены президенту США Дональду Трампу.

Джамаля Хашогги, колумниста газеты Washington Post и критика саудовских властей, в последний раз видели живым 2 октября, когда он входил в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он отправился туда за документами в преддверии женитьбы.

По некоторым сообщениям, в здании консульства на него напали, и завязалась схватка.

Турецкие источники утверждают, что журналиста убили саудовские агенты, в общей сложности их было 15 человек. Эр-Рияд утверждает, что Хашогги покинул здание консульства невредимым.

Когда-то Хашогги занимал пост советника королевской семьи Саудовской Аравии, но потом впал в немилость и отправился в добровольное изгнание, поселившись в США.

Minval.az