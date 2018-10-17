Американский боксёр-профессионал Флойд Мейвезер хочет сразиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым лишь на боксёрском ринге.

Об этом сообщает сайт TMZ.

— Мы будем биться. С моей стороны, у нас всё может получиться. Слышал, что Хабиб не хочет сражаться в Лас-Вегасе. Хотя этот город является столицей поединков, — отметил Флойд. — Он первый мне бросил вызов, поэтому ему придётся прийти в мой мир бокса.

Ранее Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру. Ведь оба спортсмена являются непобеждёнными — ни Флойд, ни Хабиб не потерпели ни одного поражения в профессиональной карьере.

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