Президент России Владимир Путин заявил, что мотивы и версии взрыва в Керчи тщательно изучаются.

«По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована», — заверил глава России.

«Уже ясно, что это преступление», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Путин сделал перед пресс-конференцией по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. Сообщалось о подрыве неустановленной бомбы. В результате происшествия погибли не менее 18 человек, более 50 пострадали.

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