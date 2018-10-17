«Запад планирует предпринять серьезные шаги с целью урегулировать нагорно-карабахский конфликт».

Об этом Minval.az заявил политолог Габиль Гусейнли, комментируя резонансные заявление посла США в Армении Ричарда Миллза и заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента по Карабаху.

Напомним, что Р.Миллз ранее заявил, что урегулирование конфликта невозможно без возврата оккупированных азербайджанских территорий. В свою очередь Дж.Кент считает, что конфликт должен быть решен на основе резолюций Совбеза ООН и «мадридских принципов».

Тем временем наш собеседник напомнил, что еще недавно свою позицию по Карабаху озвучило правительство Германии и в заявлении Берлина открыто выражалась поддержка Баку.

Вместе с тем, по мнению Г.Гусейнли, в отличии от других конфликтов на постсоветском пространстве, в позиции США по карабахской проблеме наблюдается осторожный и немного другой подход.

«Согласно декларации Лиссабонского саммита ОБСЕ, все конфликты на постсоветском пространстве должны быть урегулированы на основе принципа территориальной целостности. На саммитах НАТО также неоднократно подтверждался этот принцип, касающийся всех конфликтов на постсоветском пространстве. Европарламент даже принял специальную резолюцию, согласно которой, самым лучшим вариантом решения конфликтов на постсоветском пространстве считается вариант мирного урегулирования на основе территориальной целостности. На данный момент существует достаточно много документов, поддерживающих территориальную целостность нашей страны», — отметил наш собеседник.

Вместе с тем, по его словам, в отдельно проводимых обсуждениях Вашингтон выступает за возвращение семи оккупированных вокруг Нагорного Карабаха районов Азербайджану, предлагая определить вопрос самого статуса Карабаха уже в ходе переговоров.

«Россия же в последнее время пытается заработать определенные дивиденды, стараясь в одиночку урегулировать конфликт. И с этой целью она предлагает возвращение Азербайджану то пяти, то семи районов, а самому Карабаху придать некий переходный статус. Это нельзя назвать решением, которое могло бы удовлетворить Баку», — отметил политолог.

Активизация США и стран Запада в вопросе урегулирования карабахского конфликта не могла не вызвать раздражения в Москве, считает он. Именно поэтому, по его словам, на днях президент Армении Армен Саркисян был вызван в Москву, где с ним обсудили вопрос урегулирования конфликта.

«Попытки Запада активизироваться в конфликте вынуждают Кремль ускорить процесс его урегулирования. Но единого мнения в том, какие именно положения будут приняты за основу урегулирования, все еще нет. Но вполне очевидно, что до конца года процесс урегулирования конфликта будет ускорен», — резюмировал Г.Гусейнли.

Бахтияр Сафаров

Minval.az