Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента страны.
«Принять отставку правительства», — говорится в документе.
Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента страны.
«Принять отставку правительства», — говорится в документе.
Дата: 2018/10/16 21:21
Раздел: Новость
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