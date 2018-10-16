Действующий президент США Дональд Трамп собрал уже 106 млн долларов на свою кампанию по переизбранию главой государства в ноябре 2020 года.

Согласно сообщению The Hill, в избирательный фонд Трампа в период с июля по сентябрь текущего года в основном поступали пожертвования от избирателей в размере до 200 долларов США.

При этом издание напомнило о том, что Трамп подал документы на переизбрание 20 января 2017 года, в день, когда вступил в должность президента. По мнению аналитиков, до Трампа так еще никто не поступал.

Согласно традиции, президент США, планирующий провести в Белом доме не четыре, а восемь лет, начинали свою избирательную кампанию спустя два года после прихода к власти.

Minval.az