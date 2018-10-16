В возрасте 55 лет скончался председатель общественного объединения “Карабахские гази”, известный общественный деятель, ветеран Карабаха Этимад Асадов.

Он родился 20 декабря 1963 года в селе Папреванд Агдамского района.

Воевал против армянских захватчиков в составе 836-го Агдамского батальона самообороны. В 1992 году в боях в направлении Агдере получил тяжелую травму, потерял одну ногу.

С 1993 года был председателем Общества инвалидов Карабаха, с 2002 года – общественного объединения «Карабахские гази».

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