Алекс Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что следующим соперником дагестанского бойца должен стать американец Тони Фергюсон. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы планировали, чтобы он провел поединок с Тони Фергюсоном. Рассчитывали провести этот бой в апреле — мае. А после этого боя планировали завершить спортивную карьеру Хабиба. Но после поединка с Конором несправедливо наказали нашего бойца Зубайру Тухугова, который должен был биться 27 октября», — рассказал дядя бойца.

По его словам, из-за отмены боя Тухугова Нурмагомедов действительно задумался об уходе из UFC. «Мы не исключаем, что такое может произойти на самом деле. Но если они сохранят Тухугова, то в апреле-мае мы будем драться с Фергюсоном. Нам был бы интересен этот бой. Фергюсон — неплохой боец», — отметил родственник спортсмена.

Нурмагомедов в ночь на 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора в титульном бою на турнире UFC 229. В четвертом раунде он провел болевой прием и заставил соперника сдаться. Сразу после этого россиянин выскочил из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца, что спровоцировало массовую драку. В октагоне в тот же момент подрались Макгрегор и Тухугов.

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