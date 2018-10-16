Власти Саудовской Аравии начали подготовку к официальному признанию гибели журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По данным одного из собеседников телеканала, в итоговом отчете будет заявлено, что гибель журналиста была результатом спецоперации, которая не была санкционирована высшим руководством страны, и что виновные понесут наказание. Другой источник отметил, что содержание доклада окончательно не утверждено и может измениться.

Джамаль Хашкаджи вошел в посольство Саудовской Аравии 2 октября, и с тех пор его никто не видел. До сих пор на официальном уровне Эр-Рияд заявляет, что он свободно покинул посольство.

Президент США Дональд Трамп пообещал «суровое наказание» для Саудовской Аравии, если выяснится, что журналист был убит.

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