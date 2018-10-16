Генеральный директор облачных предприятий Google Диана Грин отказалась от участия в конференции инвесторов Саудовской Аравии, сообщает издание Hill со ссылкой на заявление официального представителя Google.

«Мы можем подтвердить, что Диана Грин не будет присутствовать на форуме «Будущая инвестиционная инициатива», — заявил представитель Google.

Как сообщает издание, представитель компании отказался комментировать причину отказа Грин от участия в форуме.

Второй форум «Будущая инвестиционная инициатива» пройдет в столице Саудовской Аравии 23-25 октября под председательством наследного принца, который также возглавляет совет по экономическим вопросам и общественный инвестиционный фонд.

На фоне ситуации с пропажей саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи многие бизнесмены и СМИ, ранее планировавшие участвовать в форуме, начали заявлять, что не поедут в Эр-Рияд. Так, по сообщениям СМИ, на конференцию не приедут гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи, отмечает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пока не определилась с составом делегации на конференцию, решение о поездке туда министра финансов Стивена Мнучина тоже пока не принято. От участия в мероприятии также отказались американская телеканалы CNN и CNBC, агентство Блумберг и газета Financial Times.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи. СМИ приводят различные версии расправы с Хашукджи.

Minval.az