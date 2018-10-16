По итогам финансового года дефицит федерального бюджета США вырос на 17% до $779 млрд.

Как передает Газета.ру, такие данные опубликованы в отчете минифина США.

Из отчета следует, что в отношении к ВВП дефицит вырос до 3,9%, что является максимальным показателем за последние шесть лет. При этом составители документа отметили экономические успехи администрации американского президента Дональда Трампа, указав на «невероятную экономическую силу» Соединенных Штатов.

Согласно данным американского минфина, расходная часть бюджета выросла на 3,2% ($127 млрд), а доходы увеличились только на 0,4% ($14 млрд). Больше всего траты возросли на оборонный бюджет (на $33 млрд до $664,7 млрд) и социальное обеспечение (на $43 млрд до $988 млрд).

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