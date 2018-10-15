Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на шансонье Шарля Азнавура.

В красной рамке с левой стороны надпись «налоги», а с правой — «лучше умереть». Скорее всего журналисты намекают на швейцарское гражданство Азнавура, отмечает Sputnik.. В свое время в СМИ активно муссировалась тема налогов «для богачей», которые многие известные лица во Франции сочли чрезмерными и приобретали гражданство других стран с целью избежать их выплаты.

На публикацию резко отреагировала дочь шансонье Седа Азнавур.

«Снова завистники. Паршивый, паршивый Charlie. Я надеюсь когда-нибудь сделать такую же картинку, когда кто-то умрет в вашей семье. Тогда я посмотрю на ваши рожи – с большим удовольствием», — написала Азнавур в Facebook.

Minval.az