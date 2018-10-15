Президент Армении Армен Саркисян 14-го октября присутствовал на ярмарке «Праздник урожая» в оккупированном Ханкенди. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Сообщается, что Саркисян обошел павильоны, побеседовал с фермерами, представляющими свой урожай, а также с посетителями ярмарки и отведал плоды «гостеприимства» карабахских сепаратистов.

Примечательно, что армянский президент посетил оккупированные азербайджанские территории сразу после тайного визита в Москву, о котором в субботу сообщила газета «Коммерсант».

По сведениям газеты, в Москве армянский президент встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителем Григорием Карасиным.

В центре переговоров, по информации газеты, были российско-армянские отношения, ситуация в республике накануне возможных парламентских выборов и казус вокруг генсека ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова, в отношении которого новые власти возбудили уголовное дело.

Сам Саркисян, комментируя визит в Москву, сказал лишь, что «очень приятный ужин был».

Экспертное сообщество в Ереване полагает, что Лавров через Саркисяна передал некие мессиджи по карабахскому урегулированию, которые президент Армении решил обсудить с лидером карабахских сепаратистов Бако Саакяном.

Означает ли это реанимирование так называемого «плана Лаврова» по Карабаху, который предполагает деоккупацию Арменией 5 из 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, именуемых «поясом безопасности»?

Еще летом этого года ереванские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Армен Саркисян имели возможность общаться в прошлом. Саркисян, напомнила в Ереване, в 2001-2013 гг. являлся советником международной компании «British Petrolium», у которой тесные связи с Азербайджаном.

СМИ тогда не исключали, что азербайджанский лидер дал понять России, что готов вести переговоры с А. Саркисяном, «против чего, возможно, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ также не будут возражать».

В Баку уже неоднократно говорили о том, что до сих пор не понимают с кем вести переговоры по Карабаху с армянской стороны. Новоизбранный армянский премьер Никол Пашинян озвучивал противоречивые заявления по урегулированию конфликта, что свидетельствовало об отсутствии у его команды концепции по решению конфликта. Кроме того, армянский премьер сегодня занят решением вопроса укрепления своей власти, на что ему понадобится немалое время, а официальный Баку неоднократно подчеркивал о необходимости возобновления переговорного процесса, намекая на то, что терпение заканчивается и на наличие права вернуть оккупированные территории военным путем. Вместе с тем официальные спикеры в Баку намекали, что Никол Пашинян находится во власти временно.

В этой связи интересно, что армянский президент Армен Саркисян сперва тайно посетил Москву, где встретился с главным армянским лоббистом в России – Сергеем Лавровым, а в воскресенье побывал с визитом в оккупированных азербайджанских территориях.

Minval.az