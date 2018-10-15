Власти Саудовской Аравии выработали внушительный список мер, которые они готовы предпринять в ответ на возможные санкции за убийство оппозиционного журналиста Джамала Хашогги в Стамбуле. Большинство пунктов плана представляет собой настоящий экономический, политический и военный шантаж США и их европейских союзников.

Как сообщают российские СМИ, в качестве возмездия Эр-Рияд может взвинтить цены на нефть до 200 долларов за баррель, а саму нефть продавать за юани вместо долларов, предложить России разместить свою военную базу в городе Табук на северо-западе королевства, а также вместо вражды с Ираном начать снабжать его оружием, которое в избытке все последние десятилетия закупал у США.

В наметившемся конфликте с Западом Саудовскую Аравию оперативно и решительно поддержали власти Омана, Бахрейна, Иордании, Палестины, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта.

Комментируя ответные меры, глава контролируемого Саудовской Аравией телеканала «Аль-Арабия» Турки бин Абдулла Алдахил заявил, что санкции США могут привести к «экономической катастрофе, которая потрясет мир».

«Если даже цена в 80 долларов за баррель нефти злит президента Трампа, что он скажет, когда цена поднимется до 100, 200 долларов или даже выше», — заявил Алдахил.

Напомним, колумнист The Washington Post Джамал Хашогги, известный непримиримый критик саудовских властей и политики наследного принца Мухаммеда бен Салмана, бесследно пропал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Пресса широко распространила версию турецкой полиции о том, что в консульстве журналиста пытали, убили, расчленили и вывезли за пределы страны.

Minval.az