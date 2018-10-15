Президент США Дональд Трамп счел китайское вмешательство в выборы опаснее российского. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBC.

На вопрос журналистки Лесли Стал о том, считает ли президент, что Россия вмешивалась в президентские выборы в стране в 2016 году, тот ответил: «Они вмешивались. Но я думаю, что и Китай тоже вмешивался». «Вы хотите сказать, что Китай тоже вмешивался?» — перебила его репортер. «Да, и хотите знать кое-что, (…) Честно говоря, думаю, Китай (…) куда более серьезная проблема», — заявил американский лидер.

В ответ на признание президента Стал заявила, что Трамп уходит от ответа о российском вмешательстве. Он, в свою очередь, отверг обвинения. «Я ничего такого не делаю, — сказал Трамп. — Я говорю, что Россия [вмешивалась], но я также считаю, что Китай [причастен к вмешательству]».

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