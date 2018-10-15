Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что Россия якобы располагает системами ПВО С-600 и С-700.

Так политик российский прокомментировал передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300, пишет РИА Новости.

«С-300 их (США. — прим.ред.) теперь заинтересовала. Они ноль внимания обращали — что там какой-то С-300. А теперь они боятся, потому что прямой союзник США Израиль, он боится — С-300 рядом. И любой самолет — не только израильский, — любой военный самолет может быть уничтожен. И американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — объявил парламентарий.

Зал встретил заявление Жириновского смехом, а ведущий шоу Владимир Соловьев сыронизировал, что политику не следует выдавать все секреты, «а то вдруг он расскажет о страшной системе С-1500».

«Последняя пока С-700. Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО», — парировал парламентарий.

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