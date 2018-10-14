Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от возможного наказания его сына за беспорядки, произошедшие после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Мы ждём санкций, я думаю, на срок от четырёх до шести месяцев… его отстранят от боёв. Его деньги не двигаются, они заморожены, думаю, будет оштрафован на $350 тыс.», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Отец российского спортсмена заявил, что решение об апелляции будут принимать после вынесения вердикта и обсуждения с командой юристов и менеджеров.

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