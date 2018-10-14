Очередной вызывающей выходкой актера Алексея Панина стал его проезд на «Гелендвагене» по пешеходной улице Саратова. Видео, которое он снял из салона своего автомобиля, Панин опубликовал в Instagram. Вскоре ролик появился и в YouTube.

Совершая свой демонстративный вояж в присутствии юной дочери, Панин также комментирует его.

«Чисто по-саратовски! По пешеходной улице!», — восклицает он.

При этом его дочь не с таким энтузиазмом воспринимает происходящее. «Папа, нас за это посадят», — пытается она урезонить своего отца. «По любому», — соглашается с девочкой неизвестная женщина, тоже находящаяся в машине.

Предположительно, этот голос принадлежит актрисе Маше Кроль, которая вместе с Паниным приехала в Саратов на съемки, сообщает News.ru.

Правда, на кадрах не видно, находится ли актер за рулем или на пассажирском сидении.

Minval.az