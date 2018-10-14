В жизни Тома Хэнкса, похоже началась темная полоса. На днях было объявлено о начале расследования пока что необъясненной гибели участника съемок нового кино, где Хэнкс играет главную роль.

Как пишет издание 7Дней, речь идет о 61-летнем звукорежиссере Джеймсе Эмсвиллере, который ушел из жизни в результате подозрительного несчастного случая. Погибший, который работал на съемках пока что безымянного проекта о жизни телеведущего популярного Фрэда Роджерса, упал с балкона второго этажа, где проходили съемки. Вызванная на место происшествия «Скорая помощь» доставила его в больницу, где он скончался. Это падение произошло во время перерыва в работе. Причем, пока не удалось выяснить, почему именно погибший упал и не находился ли с ним кто-нибудь в этот момент на балконе. Из-за этого расследования съемки приостановлены. Все члены съемочной команды, включая Хэнкса, очень расстроены трагическим происшествием.

Впрочем, неприятности в жизни 62-летнего Тома начались еще до этого случая. Дело в том, что 28-летнему сыну актера —Чету грозит тюремное заключение. Дело против молодого Хэнкса было возбуждено по требованию жителя Лос-Анджелеса — Терри Мугана. Тот утверждает, что Чет врезался в его машину и разбил ее находясь в состоянии наркотического опьянения. Описанное Муганом ДТП действительно имело место, и, хотя в нем не был нанесен ущерб ничьему здоровью, тот факт, что молодой человек, якобы, был «под дозой», может закончиться для сына актера серьезным тюремным сроком. Если бы у старшего из двух сыновей Тома от его жены Риты Уилсон не было в прошлом проблем с наркотиками, все было бы не так плохо. Но, к сожалению, тот факт, что Чет употреблял кокаин, и был вынужден в 2015-м лечь в клинику, так как не мог сам справиться со своим пристрастием, достаточно широко освещался в СМИ…

Теперь Хэнкс терзается угрызениями совести, виня себя в том, что уделял сыну недостаточно внимания, из-за чего, как он думает, у сына и начались все проблемы. И хотя Том предпринимает отчаянные усилия, чтобы хотя бы отсрочить суд над сыном и найти какой-то выход из положения, шансы на успех, видимо, не слишком велики.

Minval.az