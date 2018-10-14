Сотрудники разведывательной службы Ирана обезвредили террористическую группировку в провинции Керманшах, сообзает РИА-Новости со ссылкой на иранское министерство разведки.

Иранским силовикам удалось задержать и обезвредить террористическую группировку и ликвидировать двух боевиков. В ходе операции у боевиков было изъято «несколько единиц оружия», гранаты, значительное количество боеприпасов и документы.

«Документы указывают на то, что арабские страны оказывают поддержку действиям террористической группировки внутри страны (Иран), кроме того в документах содержится оперативный план группировки по совершению террористических актов в провинции Керманшах», — говорится в заявлении министерства.

Накануне в Дагестане в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое боевиков, сторонников группировки «Исламское государство».

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