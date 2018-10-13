В американском штате Джорджия за рулем авто застрелили 28-летнюю топ-модель Келси Квейл, пишет Fox 5 Atlanta.

Девушка выехала на работу утром в понедельник, 8 октября. На дорогое машину модели вынесло на встречную полосу. Сначала полиция и медики решили, что модель просто попала в ДТП. Оказалось, что у девушки огнестрельное ранение в шею.

Причины трагического случая пока не известны. Местная полиция не исключает возможность того, что модель случайно попала в перестрелку. Подругой версии в Квейл выстрели другой водитель, у которого во время движения возникло недоразумение с моделью.

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