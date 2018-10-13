Супруга президента США Мелания Трамп впервые прокомментировала смысл надписи «Мне все равно, а вам?» на плаще, в котором она появилась во время поездки в центры содержания детей нелегальных иммигрантов. Об этом первая леди заявила в эфире телеканала ABC.

Она признала, что надпись на ее одежде действительно была посланием, но общественность и СМИ восприняли его неверно. «Очевидно, что я надела куртку не для детей. Я сделала это для того, чтобы подняться и сойти с самолета. И это было для людей и для медиа левого толка, которые меня критикуют», — сообщила жена Трампа.

Первая леди добавила, что во второй раз она надела куртку, увидев реакцию СМИ. «Я бы предпочла, чтобы они сконцентрировались на том, что я делаю, нежели на том, что надеваю», — сказала она.

Таким образом, она поддержала версию супруга, который в июне объяснил значение фразы на ее куртке. «Надпись «Меня это действительно не волнует. А вас?» на спине куртки Мелании относится к фейковым новостям. Мелания знает, насколько они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!», — написал Трамп в Twitter в июне.

В июне Мелания Трамп приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?». Знаменитости уличили ее в безразличии к вопросу разлучения детей с родителями нелегальных иммигрантов на границе с США согласно закону «нулевой терпимости», введенным американским президентом. Представитель первой леди Стефани Гришэм заявляла, что у куртки не было скрытого послания.

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