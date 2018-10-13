Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу отметил важность турецко-российского соглашения о создании демилитаризованный зоны в сирийской провинции Идлиб и подчеркнул, что оно сохранило множество жизней.

«Достигнутая нами стабильность в Идлибе спасла от смерти десятки тысяч человек, миллионы людей были спасены от нищеты», — приводит его слова Анадолу.

Также турецкий лидер выразил уверенность, что действующий мировой порядок уже рушится, и указал на необходимость реформирования ООН.

«Турция неизменно заявляет о необходимости реформирования ООН, в особенности Совета Безопасности. В основе нашего призыва, сформулированного тезисом «Мир больше пяти» (стран — постоянных членов СБ ООН), лежит требование справедливости», — сказал он.

17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Р.Т.Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

Minval.az