Вильнюсский окружной суд завершил в пятницу рассмотрение дела о январских событиях 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек. Приговор по делу будет вынесен 18 февраля 2019 года, сообщили РИА Новости в суде.

По делу о январских событиях 1991 года проходят два человека: Юрий Мель — гражданин РФ, задержанный в Литве в 2014 году, и бывший военный, проживающий в Литве гражданин России Геннадий Иванов. Прокуратура просит приговорить Меля к 16 годам лишения свободы, включая в срок ареста, длящийся с 2014 года, Иванова — к 12 годам лишения свободы.

Прокуроры просят суд признать виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности и остальных обвиняемых заочно (64 человек), назначить им наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с исполнением наказания в местах заключения. Защиту обвиняемых осуществляют адвокаты, назначенные государством. Первое судебное заседание по данному делу состоялось 27 января 2016 года.

В мае генпрокуратура Литвы попросила суд приговорить шесть человек к пожизненному заключению по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе. Согласно обвинительному акту, к пожизненному заключению прокуроры просят приговорить экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, бывшего командующего Вильнюсским гарнизоном советской армии Владимира Усхопчика, экс-офицера КГБ Михаила Головатова, старшего инспектора воздушного десанта Вильнюса Василия Кустре, экс-замглавы МВД СССР Николая Демидова и советского военного Василия Савина.

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