Армения находится в состоянии анархии, то есть в атмосфере беззакония или политического беспорядка из-за отсутствия государственной власти. Институциональная дезинтеграция Армении может иметь тяжёлые последствия для Европы и Кавказа, пишет бывший посол США в Бахрейне, бывший сотрудник Госдепа Адам Эрели в своей статье на Washington Times, сообщает «Новости Армения».

Автор отмечает, что будучи свидетелем как «оранжевой революции» Украины, так и восхождением и падением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили его отрезвляют события, которые сейчас разворачиваются в Армении.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти 8 мая 2018 года, мобилизовав около 250 000 сторонников на центральной площади Еревана, угрожая общенациональной забастовкой в знак протеста против голосования в парламенте, который отклонил его кандидатуру на пост премьер-министра. Под давлением власти толпы, парламент проголосовал за г-на Пашиняна в тот же день, несмотря на то, что его партия занимала только 9 из 105 мест в законодательном органе.

С момента вступления в должность называющий себя «кандидатом от народа» Пашинян начал систематическое разрушение и ликвидацию руководящих институтов Армении.

Выступая по итогам 100 дней пребывания у власти, Пашинян заявил сотням тысяч своих сторонников, что «в Армении нет коалиционного правительства, нет парламентского большинства. В Армении конечная власть непосредственно принадлежит народу, который осуществляет прямое правление. Это означает, что отныне это правительство будет подотчетно этой площади, будет подчиняться этой площади, и все ключевые решения должны быть приняты здесь на этой площади». Обращаясь к своим критикам, Пашинян предупредил: «Придите в себя и не надо злить народ».

Армянская улица теперь стала предпочтительным инструментом Пашиняна для подотчетности и верховенства закона. Его мишенью стали государственные органы, система правосудия и парламент. Он объявил прошедшие парламентские выборы «нелегитимными» и пообещал провести новые выборы в течение года после реформ избирательного кодекса. Он провел внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана. 2 октября парламент сопротивлялся его усилиям распустить его и назначить внеочередные выборы: Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы.

Пашинян также обнулил судебную систему Армении, назвав ее «системой привилегированных людей, которая служила прихотям тех, кто был у власти».

К сожалению для Армении, Пашинян прибегает к бандитской тактике, которую он так благочестиво осуждает. Он использует Службы безопасности и суды для осуществления политической вендетты в стиле мафии.

27 июля суд объявил об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна менее чем через день после того, как следователи подали ходатайство о его аресте. Был также выдан ордер на арест Микаэла Арутюняна, бывшего министра обороны при Кочаряне. Им обоим предъявлено обвинение в попытке свергнуть конституционный порядок в марте 2008 года.

Отмечая, что Пашинян ополчился на своих бывших противников менее чем через три месяца после вступления в должность, его критики осуждают эти последние аресты как злоупотребление властью со стороны бывшего революционера, который теперь стал премьер-министром. Пашинян отвечает, что ведет тотальную войну с коррупцией.

К сожалению для премьер-министра и его защитников, в Интернете появилась запись телефонной беседы между главами СНБ И ССС. В ходе беседы, директор СНБ заявляет, что премьер-министр велел ему «запереть» бывшего заместителя министра обороны. Из разговора становится очевидным, что на судью по делу Кочаряна было оказано давление.

Хотя Пашинян демонстративно заявил, что не будет давать указания судам, эта запись доказывает обратное.

Прозрачность, подотчетность и верховенство закона подвергаются нападкам почти в каждом государстве Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Никол Пашинян теперь может с гордостью занять свое место рядом с премьер-министрами Виктором Орбаном (Венгрия), Андреем Бабишем (Чехия), и президентом Александром Лукашенко (Беларусь) в качестве лидера, который подминает под себя институты.

Однако опасность для Европы и Кавказа заключается в том, что популистская деревня Потемкина, которую построил Пашинян, вскоре может обрушиться на его голову и его сторонников. Отдавать власти в руки улицы, одновременно ослабляя государственные институты, — рецепт анархии. Как отметил известный армянский политический обозреватель Геворг Арутюнян, «главный вопрос заключается в том, может ли революционер Никол Пашинян стать премьер-министром». Пока признаки не позитивны.

Minval.az