Средства, потраченные в Лондоне женой находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замирой Гаджиевой, могут быть возвращены Азербайджану.

Об этом изданию The Telegraph заявил глава Национального криминального агентства Великобритании (NCA).

По словам Дональда Тоона (Donald Toon), директора по экономическим преступлениям в NCA, если Верховный суд установит, что Замира Гаджиева использовала незаконные средства, то любая собственность и деньги, изъятые у нее, будут возвращены в ее родную страну.

По его словам, сначала арестованные средства поступят в правительство Великобритании, а затем будет происходить прямое взаимодействие между страной происхождения денег и Великобританией для их возвращения.

Minval.az