Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова подарил российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Хабибу Нурмагомедову автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, добавив, что спортсмену также присвоено звание почетного гражданина Грозного.

«Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу [Нурмагомедову] звания «Почетный гражданин города Грозного». Указом главы Чеченской Республики отцу и тренеру спортсмена — Абдулманапу Нурмагомедову — присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики». Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес бойцу ключи от автомобиля», — написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что это произошло на торжественном ужине, который Кадыров устроил в честь приезда Нурмагомедова в Грозный.

«Хабиб глубоко порядочный, искренне верующий молодой человек. Он многое делает для единства Уммы. Здоровым образом жизни, настойчивостью в достижении цели, безграничным трудолюбием, соблюдением норм Священного Корана он служит примером для миллионов молодых людей, — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Также спортсмену была вручена юбилейная медаль «200 лет городу Грозному».

Minval.az