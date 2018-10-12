Сегодня в рамках Лиги наций сборная Азербайджана по футболу проводила гостевой матч против команды Фарерских островов.
Матч завершился уверенной победой наших футболистов со счетом 3:0. Два гола забил Алмейда, однажды отличился Назаров.
Сегодня в рамках Лиги наций сборная Азербайджана по футболу проводила гостевой матч против команды Фарерских островов.
Матч завершился уверенной победой наших футболистов со счетом 3:0. Два гола забил Алмейда, однажды отличился Назаров.
Дата: 2018/10/12 0:45
Раздел: Новость
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