Сегодня в рамках Лиги наций сборная Азербайджана по футболу проводила гостевой матч против команды Фарерских островов.

Матч завершился уверенной победой наших футболистов со счетом 3:0. Два гола забил Алмейда, однажды отличился Назаров.

Minval.az