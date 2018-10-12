Турнир UFC 229, главным боем которого стал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, стал рекордным по количеству проданных на территории США трансляций. Об этом сообщает MMA Fighting.

Абсолютный бойцовский чемпионат продал 2,4 миллиона платных трансляций. Минимальная стоимость составила около 90 долларов. Выручка UFC от продажи трансляций пока не подсчитана.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда Макгрегор дрался с Нейтом Диасом. Тогда промоушену удалось реализовать 1,5 миллиона трансляций.

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