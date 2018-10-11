Азербайджан занимает 69-е место из 157 в рейтинге человеческого капитала, составленном Всемирным банком.

На первых местах разместились Сингапур, Южная Корея, Япония, Гонконг (особый административный район КНР) и Финляндия, на последних – Либерия, Мали, Нигер, Южный Судан и Чад.

Данный рейтинг измеряет объем человеческого капитала, который родившийся сейчас ребенок может получить до 18 лет. При составлении рейтинга учитывают, в частности, шансы детей дожить до пяти лет, качество образования, а также то, сколько 15-летних доживет до 60 лет.

Minval.az