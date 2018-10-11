

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал властям исламской республики принять скорейшие меры для поиска решений для преодоления кризиса, вызванного экономическими санкциями США, передает агентство Reuters.

В ноябре вступит в силу второй этап санкций США против Ирана, который затронет поставки энергоносителей из ИРИ.

«В стране нет проблем и кризиса, которые бы мы не смогли решить. Власти должны найти решения для преодоления существующих экономических проблем и разочаровать врагов, преодолев их», подчеркнул Хаменеи. По его словам, все проблемы можно решить сообща.

Напомним, после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанной в 2015 году сделки с Ираном, президент США Дональд Трамп заявил о возвращении санкций против страны.

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