Правительство Армении и особенно премьер-министр Никол Пашинян постоянно разжигают нестабильность во внутриполитической жизни Армении. То есть, источником нестабильности, что естественно, стало нынешнее армянское правительство.

Об этом в интервью 168.am заявил руководитель Службы национальной безопасности Армении в 1994-95гг, посол по особым поручениям президента Армении в 1991-95гг, депутат Национального собрания в 1995-99гг Давид Шахназарян.

По его словам, инвестиционная программа нового армянского правительства провалена полностью.

«Никакой инвестор даже не подумает инвестировать в страну, где премьер объявляет, что не закон, не независимые суды, а он сам лично является гарантом инвестиций, что к каждому инвестору будут приставлены по офицеру службы безопасности. Затем – в случае угроз насчет «раскатать по асфальту», «размазать по стенке» ни один инвестор и не подумает инвестировать в такой стране. Стало быть, причиной полного отсутствия инвесторов – правительство само», — отмети он.

Далее он напомнил, что вторым приоритетом правительства Пашиняна была так называемая борьба с коррупцией.

«Со всей ответственностью заявляю, что в этом направлении какого-либо шага не сделано. Мы стали свидетелями содержащих большие элементы шоу арестов, но давайте констатируем один простой факт, что сегодня среди всех задержанных, не хочу перечислять, свободы лишен только Манвел Григорян (экс-заместитель министра обороны, так называемый национальный герой Армении Манвел Григорян – прим. «Минвала»), остальные отпущены на свободу по каким-то причинам. Возвращаясь к борьбе с коррупцией, я скажу, что какого-либо шага не сделано.

На замечание журналиста, что премьер-министр Армении утверждает, что в стране больше нет коррупции, Шахназарян сказал, что «это на столько же соответствует действительности, сколько то, когда в 80-ых заявляли, что в Советском союзе секса нет».

«Нынешнее правительство даже не понимает вообще, к сожалению, что собой представляет коррупция как явление. Борьба с коррупцией – это, в первую очередь, реформы, чего нынешнее правительство страшится, т.к. никакой программы не имеет. Кстати, скажу, смотрите, какая ситуация сложилась в Национальном собрании (парламенте Армении): повестки нет, поскольку правительство не представляет законопроектов. В Армении никогда такого не было: вообще, законопроекты всегда были в большом количестве, не видел какой-либо страны в таком положении! Нужно давать достойную зарплату в первую очередь сотрудникам в тех сферах, которые с коррупционной точки зрения опасны. Для этого нужны реформы. К примеру, в Армении количество полицейских на душу населения очень большое. Привожу очень грубый пример: ведь можно же на 50 процентов сократить и хотя бы повысить зарплаты другим, но это правительство никогда на такой шаг не пойдет, поскольку единственной движущей силой нынешнего правительства является потворство толпе, что называется популизмом. Коррупция – многослойная и сложная сфера, для искоренения которой необходима серьезная программа. Более того, коррупция есть, коррупции со временем станет больше, в этом у меня нет никаких сомнений. Следовательно, сделано абсолютно безответственное заявление», — подчеркнул Давид Шахназарян.

Он также раскритиковал решение новых армянских властей о переброске военного контингента в Сирию: «Где правовые основания этого? Не существуют! Это чрезвычайно серьезная опасность для Армении. Оставим то обстоятельство, что вполне возможно, чтобы мы по этой причине подпали под западные санкции. Оставим то обстоятельство, что Армения – не та страна, чтобы вовлекаться в сложнейший Сирийский узел. Есть намного большая опасность, чем западные санкции: Армения и армянские общины Диаспоры, все вместе, становятся мишенью разных исламских террористических организаций. Думало ли правительство об этом?».

По его словам, «армяне должны четко понимать, что идут по пути диктатуры, по пути однопартийной системы».

«Смотрите что только не происходит: начинаются нападки на общеармянский фонд «Айастан», на Святой Престол Эчмиадзина, могу продолжить этот ряд – на контрреволюцию, на все, что связано с бывшими, на армию. Постоянно делаются попытки со стороны власти экспортировать так называемую революцию в «Арцах» (название созданного на оккупированных азербайджанских территориях т.н. режима, здесь и далее кавычки наши – прим. Minval.az), не получается, теперь пытаются в «Арцах» экспортировать терроризм. Знаете, что с Пашиняном в Соединенных Штатах каких-либо встреч не состоялось. Помимо других многочисленных причин, что вообще нет программы, делать нечего, ничего не имеем, как вы думаете, могла ли быть встреча с руководством страны, в которой террористы (имеет в виду вооруженную группировку «Сасна Црер») не только отпущены на свободу, но и партию создают, и в настоящее время власть пытается терроризм экспортировать в «Арцах»?

Просто в течение этого у меня есть серьезное опасение, что у нас будут необратимые потери, в первую очередь – в вопросе «Арцаха». Во время войны премьер-министр будет Верховным Главнокомандующим ВС, мы увидели, что в нестандартных ситуациях как принимаются решения – отрубить-сломать, этого министра сменить, этих губернаторов убрать, на что полномочий у него уже нет, Правительство должно принимать решения по губернаторам… Это также вызывает крайнюю озабоченность, когда вероятность войны более чем высока, а премьер-министр «взяв кирку, роет окопы», поляризует общество, раскалывает, делит на черных и белых. Обычно нестабильность пытается создать оппозиция, раскалывать общество пытается оппозиция. В настоящее время у нас совершенно наоборот, правительство делит, поляризует общество. Настолько нетерпимой власти в истории Армении еще не было», — резюмировал он.

Minval.az