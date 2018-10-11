Армения не ставила и не ставит вопроса об изменении процесса переговорного процесса нагорно-карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24.

«Процесс переговоров должен продолжаться в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — сказал Пашинян.

Армянский премьер обратился также к встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в кулуарах недавнего саммита СНГ и достигнутым договоренностям. Пашинян подчеркнул, что они с Ильхамом Алиевым обсуждали не только варианты урегулирования нагорно-карабахского конфликта, но и создание необходимой атмосферы для достижения мирного урегулирования.

«Нельзя говорить об урегулировании конфликта, если нет необходимой атмосферы для мирного решения. Мы договорились о нескольких проблемах, чтобы снизить напряженность на линии соприкосновения войск», — сказал Пашинян.

Он также заявил, что Азербайджан отказывается вести переговоры с сепаратистским режимом, созданном в Нагорном Карабахе.

«Их цель — очистить территорию от людей, живущих там», — посетовал армянский премьер.

Minval.az