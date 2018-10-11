По инициативе России и Белоруссии завтра, 12 октября, в Ташкенте состоится очередное заседание Совета министров обороны (СМО) государств – участников СНГ. Как пишет «Независимая газета», министры обороны стран Содружества в неформальной обстановке намерены обсудить и наметить пути коллективного разрешения замороженных конфликтов на территории бывшего СССР.

Газета отмечает, что разговор на эту тему конфиденциально шел на полях саммита в Душанбе 28 сентября между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным. Как напоминает издание, комментируя эти контакты, белорусский президент, в частности, отметил, что в сфере безопасности на территории СНГ «довлеют факторы, связанные с расширением НАТО», а также другие аспекты, связанные с «замороженными военными конфликтами».

«Россия и ее союзники по коллективной обороне на общеполитическом и дипломатическом уровнях принимают участие в разрешении постсоветских конфликтов. РФ, Белоруссия и Казахстан проявляют определенную активность в урегулировании ситуации в Донбассе. Они также нацелены в рамках международных организаций (Минской группы ОБСЕ, ООН и собственно ОДКБ) разрешить нагорнокарабахский и приднестровский конфликты. Однако без подключения к данным процессам военных сделать это будет трудно.

Не случайно, общаясь на полях саммита в Душанбе, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились поручить министрам обороны обеих стран предпринять конкретные шаги, чтобы на линии соприкосновения и госгранице снизить уровень напряженности в регионе нагорнокарабахского конфликта. Пашинян сообщил, что договорился с президентом Азербайджана о создании канала оперативной связи. Связь между руководителями Армении и Азербайджана может быть быстро и эффективно организована военными структурами двух стран при участии Минобороны РФ. И этот вопрос, видимо, будет обсуждаться в Ташкенте, поскольку, как сообщила пресс-служба Исполкома Содружества, в рамках СМО «планируется подписание документов, направленных на развитие Совместной (объединенной) системы связи, а также информационное обеспечение деятельности вооруженных сил стран СНГ на период до 2022 года»», – полагает газета, и напоминает: «В рамках ОДКБ такая связь, к примеру, между Ереваном и Москвой уже действует давно. РФ и Азербайджан как партнеры по военному сотрудничеству также имеют каналы надежной военной связи».

Военные эксперты, опрошенные газетой, полагают, если эти каналы замкнуть на узел связи Национального центра управления обороной РФ или расположенный в Москве Объединенный штаб ОДКБ, то через Москву Пашинян и Алиев смогут общаться, как говорится, конфиденциально и без проблем.

По словам бывшего командующий 14-й армией, размещенной во времена СССР в Приднестровье, генерал-лейтенанта Юрия Неткачева, через Москву такая связь продолжает действовать между Приднестровьем и Молдовой, что дает повод предметно наблюдать за ситуацией в зоне приднестровско-молдавского конфликта. «Молдавские и российские военные миротворцы обеспечивают стабильность в Приднестровье. Подобным образом можно обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и на востоке Украины. И тут могли бы пригодиться российские миротворцы и голубые каски из других государств СНГ. Идея эта не нова. Но реализовывать ее надо политикам за столом переговоров. По-моему, именно военно-гуманитарные структуры обеспечивают стабильность в большинстве замороженных конфликтов в мире, – отмечает эксперт. – И уже после обеспечения стабильности начинается процесс окончательного разрешения конфликтной ситуации».

В качестве положительного примера Неткачев привел миротворческую операцию под флагом СМО СНГ, которая была развернута в 1993–1997 годах в Таджикистане: «О ней забывают. Но это была уникальная операция, когда с помощью военных контингентов из РФ, Узбекистана, Казахстана и Киргизии был предотвращен экспорт нестабильности из Афганистана и налажена мирная жизнь в Таджикистане, который сейчас развивается исключительно в мирных условиях».

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