Сенаторы США предложили выделить Европе 1 миллиард долларов на защиту от российского влияния на энергетику. Соответствующий законопроект внесли республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, который сообщил об этом на своем сайте.

«Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации» предполагает выделение денег на развитие европейских энергетических проектов. Таким образом планируется снизить «влияние России на страны Европы».

«Мы справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического удушения Европы Россией», — сказал Мерфи.

Как утверждается в сообщении, «Россия использует свое господство на энергетическом рынке, а также взяточничество, коррупцию и пропаганду, чтобы подорвать западные институты и установить гибкие правительства, которые не могут или не хотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину».

Мерфи заметил, что, помогая союзникам заручиться новыми источниками энергии и запустить новые стратегические проекты, Америка сможет помочь «сломать хватку Путину в Европе и создать рабочие места в США».

Minval.az