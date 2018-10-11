Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках посещения Губинского района, принял участие в открытии автодороги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Зергава-Асперести-Чайгышлаг, сообщает сайт главы государства.

Автодорога, протяженностью 33 км соединяет 11 населенных пунктов.

В Губе И.Алиев также ознакомился с предприятием по выращиванию саженцев Губинского научно-исследовательского института по фруктоводству и чаеводству министерства сельского хозяйства.

Глава государства также ознакомился с созданными условиями после капремонта в научно-исследовательском институте.

Minval.az