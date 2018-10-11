Великобритания призвала Организацию по запрещению химического оружия внести нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Конвенцию о запрещении химоружия. Об этом сообщает

постоянное представительство страны при ОЗХО в Twitter.

«Сегодня Великобритания поддержала инициативу в ОЗХО, чтобы обновить приложение к Конвенции о химическом оружии и включить в него нервно-паралитическое вещество «Новичок», − отмечается в сообщении.

По мнению представителей Лондона, это поможет укрепить международную архитектуру безопасности, которая запрещает использование химического оружия после атаки в Солсбери.

Напомним, в марте на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

После длительно лечения они вышли из комы и начали поправляться.