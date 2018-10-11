Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и его отцом. Российский лидер пожелал успехов чемпиону UFC и прокомментировал его прыжок из октагона после боя с Конором Макгрегором.
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и его отцом. Российский лидер пожелал успехов чемпиону UFC и прокомментировал его прыжок из октагона после боя с Конором Макгрегором.
Дата: 2018/10/11 0:27
Раздел: Спорт
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