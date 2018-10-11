Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и его отцом. Российский лидер пожелал успехов чемпиону UFC и прокомментировал его прыжок из октагона после боя с Конором Макгрегором.

Minval.az