Российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову присвоят звание «Народный герой Дагестана». Об этом сообщил председатель «Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Магомеда Танкаева» и координатор общественного регионального движения «Родной Дагестан» Гасангусейн Абдулжелилов.

— Решение о награждении уже принято, в ближайшее время ему будет вручена золотая звезда с орлом «Народный герой Дагестана, — приводит ТАСС слова Абдулжелилова.

Награду будет вручать руководство движения «Родной Дагестан» вместе с её членами, а также представителями республиканских органов власти.

Данная награда является высшей общественной в республике, которая вручается за особый вклад в решение задач социально-экономического, духовно-нравственного и культурного развития Дагестана. До Нурмагомедова её удостаивались 20 человек.

Minval.az