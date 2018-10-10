Конфискация элитного жилья в Лондоне стоимостью 28.5 миллионов долларов у жены находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева – Замиры Гаджиевой указало на начало жесткой борьбы с отмыванием грязных денег в этой стране.

Как пишет газета «Ени Мусават», теперь очередь за сыном бывшего министра транспорта Зии Мамедова – Анаром Мамедовым. Издание напоминает, что А.Мамедов покинул Азербайджан около 2-х лет тому назад и не возвращается в Баку по неясным причинам.

“Это не новость, что у Мамедовых имеется бизнес в ряде европейских стран. За эти годы они создали в Европе разные компании, некоторые из которых работают до сих пор.

Официальные источники подтвердили, что в Британии у Мамедовых имеется компания «BROOKWOOD INTERNATIONAL LIMITED». Учредителем и директором этой компании является А.Мамедов. Здание, в котором располагается компания, было куплено А.Мамедовым несколько лет тому назад за 2 млн. 700 тыс. фунтов стерлингов. Год назад Мамедовы выставляли эту собственность на продажу за 9 млн. 500 тыс. фунтов стерлингов. У Мамедовых также имеются совместные компании с российскими и саудовскими олигархами. После того, как А.Мамедов покинул Азербайджана, распространялась информация о том, что он купил квартиру в элитном жилом комплексе «One Hyde Park» в Лондоне.

Точной информации о том, сколько недвижимости и компаний имеется у Мамедовых за границей нет, однако их стоимость может исчисляться миллиардами.

Еще несколько лет тому назад Британия считалась раем для олигархов, ведь официальный Лондон не интересовал источник денег, направленных в их страну. Но Британию стало беспокоить признание в качестве страны, закрывающей глаза на отмывание грязных денег. Этот закон, который впервые применили к Замире Гаджиевой, на самом деле был принят еще два года тому назад, но работать начал только сейчас. Вероятно, в «черный список» попали имена и других олигархов, чей источник дохода вызывает сомнения. Ожидается, что придет очередь и Мамедовых.

Упомянутый закон позволяет наложить арест на сомнительные активы выше 70 тысяч долларов до тех пор, пока их владелец не докажет источник этих денег. В отчете британского Национального агентства по борьбе с преступностью за 2016 год говорилось, что среди компаний и государств, занимающихся в Лондоне отмыванием грязных денег и незаконной покупкой недвижимости есть и Азербайджан», — резюмирует газета.

Minval.az