Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пригрозил главе организации Дэйну Уайту повредить его автомобиль.

Как передает Лента.ру, он рассказал в Instagram, что сделал бы это, если бы тот не отдал ему награду победителя.

«Дэйн Уайт, тебе повезло, что ты дал мне пояс, иначе я бы разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место», — написал спортсмен под фото, на котором он запечатлен с чемпионским трофеем в руках.

В комментариях глава UFC ответил, что расскажет об этом отцу бойца.

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